В каком слове в стихотворении буква е пишется после твёрдого согласного? Я смотр?? - в квартире брат, У него шинель до пят. Он с запиской отпускной К нам пришёл на выходной.

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В каком слове в стихотворении буква е пишется после твёрдого согласного? Я смотр?? - в квартире брат, У него шинель до пят. Он с запиской отпускной К нам пришёл на выходной.

Автор: Гость