Сравни значения величин-20 см и 1 м,2 дм 4 см и 25 см,2 м и 15 дм,1 кв см и 10 кв дм,1 кв м и 1 кв дм, 1 кв м и 100 кв см.Задача-Петя нашёл в лесу в 5 раз больше грибов,чем Юра.Когда Петя пересчитал свои грибы,их оказалось 40.с...
Математика
Сравни значения величин-20 см и 1 м,2 дм 4 см и 25 см,2 м и 15 дм,1 кв см и 10 кв дм,1 кв м и 1 кв дм, 1 кв м и 100 кв см.Задача-Петя нашёл в лесу в 5 раз больше грибов,чем Юра.Когда Петя пересчитал свои грибы,их оказалось 40.сколько грибов нашёл Юра.2 Задача-Сварили вишнёвое,земляничное и абрикосовое варенье.Всего-30 банок.Вишнёвого-12 банок,земляничного-на 3 банки меньше,чем вишнёвого.Сколько банок абрикосового варенья.3 Задача-в магазине было 3 ящика слив по 4 кг в каждом.Все сливы расфосовали в пакеты по 2 кг.Сколько пакетов со сливами получилось.Реши задачу 2 способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20см < 1м 2 дм> 4см 2дм<25см 2м >15дм 1кв см< 10кв дм 1 кв метр>1кв дм 1 кв м =100 кв см 1 задача. 40:5=8 грибов нашел Юра 2 задача.12-3=9 банок земляничного 30-12-9=9банок абрикосового варенья 3 задача. 3*4=12 кг всего слив в трех ящиках 12:2=6 пакетов получилось
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