6-2x=2 3/4 помогите решить уравнение
Математика
6-2x=2 3/4 помогите решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6- 2 3/4=2x 24/4-11/4=2x 13/4=2x x=13/4 ÷ 2= 13/8=1 5/8
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