Пользуясь данной линейкой ,определи длину отрезка .Результат вырази в миллиметра
Математика
Пользуясь данной линейкой ,определи длину отрезка .Результат вырази в миллиметра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55 мм-10мм=45мм.....
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