Запишите пословицы вставляя подходящие по смыслу союзы. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. 1) ...аукнет(?)ся,.. откликнё(?)тся. 2)Дерево держ...т(?)ся корнями, ... человек друзьями. 3) Нужно накл...нит(?)ся, ....

Гость: Гость:

1) Как аукнется,так и откликнется. 2)Дерево держится корнями, а человек друзьями. 3) Нужно наклониться, чтоб из ручья напиться . 4)Мал золотник,да дорог. 5)Труд человека кормит,а лень портит 6)Злой не верит,что есть добрые люди 7 ) богачи едят калачи , да не спят ни в день, ни в ночи.