Запишите пословицы вставляя подходящие по смыслу союзы. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. 1) ...аукнет(?)ся,.. откликнё(?)тся. 2)Дерево держ...т(?)ся корнями, ... человек друзьями. 3) Нужно накл...нит(?)ся, ....

Русский язык
Запишите пословицы вставляя подходящие по смыслу союзы. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. 1) ...аукнет(?)ся,.. откликнё(?)тся. 2)Дерево держ...т(?)ся корнями, ... человек друзьями. 3) Нужно накл...нит(?)ся, ...из ручья напит(?)ся . 4)Мал золотник,... дорог. 5)Труд человека кормит,... лень порт...т 6)Злой не верит,... есть добрые люди 7 ) богачи едят калачи , да не спят ... в день, ...в ночи. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Как аукнется,так и откликнется. 2)Дерево держится корнями, а человек друзьями.  3) Нужно наклониться, чтоб из ручья напиться . 4)Мал золотник,да дорог. 5)Труд человека кормит,а  лень портит  6)Злой не верит,что есть добрые люди  7 ) богачи едят калачи , да не спят ни  в день,  ни в ночи.
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