Затеяли спор дроз...... и стри.... .Спорят у кого клю.... лучше.У дрозда клю....оранжевый,а у стрижа -чёрный. Услышал спор голу..ь и говорит :,Не спорьте ! Всякая птица своим клювом сыта'

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Затеяли спор дроз...... и стри.... .Спорят у кого клю.... лучше.У дрозда клю....оранжевый,а у стрижа -чёрный. Услышал спор голу..ь и говорит :,Не спорьте ! Всякая птица своим клювом сыта'

Автор: Гость