Затеяли спор дроз...... и стри.... .Спорят у кого клю.... лучше.У дрозда клю....оранжевый,а у стрижа -чёрный. Услышал спор голу..ь и говорит :,Не спорьте ! Всякая птица своим клювом сыта'

Русский язык
Затеяли спор дроз...... и стри.... .Спорят у кого клю.... лучше.У дрозда клю....оранжевый,а у стрижа -чёрный. Услышал спор голу..ь и говорит :,Не спорьте ! Всякая птица своим клювом сыта'
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Затеяли спор дрозды и стрижи .Спорят у кого клюв лучше.У дрозда клюв оранжевый,а у стрижа -чёрный. Услышал спор голубь и говорит :,Не спорьте
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