Просклонять словосочетание одна птица по падежам
Русский язык
Просклонять словосочетание одна птица по падежам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. - одна птица Р.п. - одной птицы Д.п. - одной птице В.п. - одну птицу Т.п. - одной птицей П.п. - об одной птице
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