Помогите с этим, заранее спасибо!

Геометрия
Помогите с этим, заранее спасибо!
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Автор: Гость
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Гость:
Аппрарпмслтлисслповты поставлялась автоматическое торопливые
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