Решите систему уравнений способом подстановки {2x-5y=14{x+2y=1 {3x+y=2{2y+3x=7 очень очень ср??чно

Гость: Гость:

1) {2x-5y=14 {x+2y=1 выразим х из второго уравнения x= 1-2y подставим в первое : 2(1-2y) -5y=14 2-4у-5у=14 2-9у=14 -9у=14-2 у= 12: (-9) = - 4/3 у= - 1 1/3 х= 1 - 2 * (- 4/3) = 3/3 + 8/3 =11/3 = 3 2/3 2) {3х+у=2 {2у+3х=7 y= 2-3x 2(2-3x) +3x=7 4-6x+3x=7 -3x=7-4 -3x=3 x =-1 y= 2- 3(-1) =2+3=5