У мальчика было 24 болгарских марок и 40 российских. Он поместил их в альбом, поровну на каждую страницу. Российские марки заняли на 2 страницы больше, чем болгарских. Сколько страниц было занято российскими марками? Напишите у...

Математика
У мальчика было 24 болгарских марок и 40 российских. Он поместил их в альбом, поровну на каждую страницу. Российские марки заняли на 2 страницы больше, чем болгарских. Сколько страниц было занято российскими марками? Напишите условие к задаче.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим отношение болгарских и российских марок: (запишите как дробь) 24/40 можно сократить и получится 3/5 т.е. 24/40=3/5, следовательно болгарские марки заняли 3 страницы, а российски 5(т.е. по 8 шт на каждую страницу)
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