У мальчика было 24 болгарских марок и 40 российских. Он поместил их в альбом, поровну на каждую страницу. Российские марки заняли на 2 страницы больше, чем болгарских. Сколько страниц было занято российскими марками? Напишите у...

Математика

У мальчика было 24 болгарских марок и 40 российских. Он поместил их в альбом, поровну на каждую страницу. Российские марки заняли на 2 страницы больше, чем болгарских. Сколько страниц было занято российскими марками? Напишите условие к задаче.

Автор: Гость