У СЛОВАХ "заховалися" інші слова. Знайди й наведи їх портрет, голова ,кокос, квасоля,синиця, поріг, покоси.
Українська мова
У СЛОВАХ "заховалися" інші слова. Знайди й наведи їх портрет, голова ,кокос, квасоля,синиця, поріг, покоси.
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Порт,гол,кок,квас,син,ріг,коси
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