Со станции одновременно в противоположных направлениях выехали два автобуса.Ско??ость первого на 15км/ч больше скорости второго. Какова скорость каждого автобуса , если через 4 ч расстояние между ними стало 620км?
Математика
Со станции одновременно в противоположных направлениях выехали два автобуса.Ско??ость первого на 15км/ч больше скорости второго. Какова скорость каждого автобуса , если через 4 ч расстояние между ними стало 620км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U1=x + 15 u2=x s=620 км t=4 ч 620/4=155 км/час - их общая скорость х+х+15=155 2х=140 х=70 70 км час - скорость второго автобуса 70+15=85 км в час - скорость первого Ответ: 70 км/час; 85 км/час
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