Со станции одновременно в противоположных направлениях выехали два автобуса.Ско??ость первого на 15км/ч больше скорости второго. Какова скорость каждого автобуса , если через 4 ч расстояние между ними стало 620км?

Математика

Со станции одновременно в противоположных направлениях выехали два автобуса.Ско??ость первого на 15км/ч больше скорости второго. Какова скорость каждого автобуса , если через 4 ч расстояние между ними стало 620км?

Автор: Гость