Реши задачу вычисли и запиши Ответ задачи пожалуйста напиши условия В 8 одинаковы?? бочонках 72 кг меда Сколько килограммов меда в 10 таких же бочонках
Математика
Реши задачу вычисли и запиши Ответ задачи пожалуйста напиши условия В 8 одинаковы?? бочонках 72 кг меда Сколько килограммов меда в 10 таких же бочонках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72:8*10 Вот решение ну кааааак
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