Реши задачу вычисли и запиши Ответ задачи пожалуйста напиши условия В 8 одинаковы?? бочонках 72 кг меда Сколько килограммов меда в 10 таких же бочонках

Математика

Реши задачу вычисли и запиши Ответ задачи пожалуйста напиши условия В 8 одинаковы?? бочонках 72 кг меда Сколько килограммов меда в 10 таких же бочонках

Автор: Гость