Кака называется миф в котором есть фразеологизм геркулесовы столбы (столпы)?

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В древнегреческих мифах рассказывается о 12 подвигах Геракла, или Геркулеса, как его называли римляне. Один из этих подвигов — похищение коров великана Гериона, жившего на небольшом острове в океане на самом западе известного грекам мира. Во время путешествия к Гериону Геракл установил две стелы, одну на южном, другую на северном берегу пролива, отделяющего Европу от Африки. В другом варианте этого мифа Геракл раздвинул закрывавшие выход в океан горы, создав Гибралтарский пролив, на разных берегах которого он потом и воздвиг стелы. Есть еще один вариант этого мифа, который утверждает, что Геракл лишь обнаружил некие колонны на границе между известным и неизвестным человеку мирами. Как бы то ни было, в память о Геракле стелы на берегах Гибралтарского пролива получили название Геракловых, или Геркулесовых, столбов. Римляне считали, что Геркулес написал на столбах «Nec plus ultra», что означает «Дальше некуда». Вот такое значение этого фразеологизма.