Подчеркни согласные какие обозначают твердые а какие глухие ? Он очень старый
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Подчеркни согласные какие обозначают твердые а какие глухие ? Он очень старый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласные: в слове он Н, в слове очень Ч,Н.в слове старый С,Т,Р. Буква Н звонкая, буква Ч завоекая, буква Н звонкая, буква С глухая, буква Т глухая, буква Р звонкая
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