Длина детали, изображённой на чертеже, который сделан в масштабе 1:5, равна 8,4 мм. Че??у равна длина детали на чертеже, который сделан в масштабе 1) 1:4; 2) 3:1?

Математика

Длина детали, изображённой на чертеже, который сделан в масштабе 1:5, равна 8,4 мм. Че??у равна длина детали на чертеже, который сделан в масштабе 1) 1:4; 2) 3:1?

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