Длина детали, изображённой на чертеже, который сделан в масштабе 1:5, равна 8,4 мм. Че??у равна длина детали на чертеже, который сделан в масштабе 1) 1:4; 2) 3:1?

Математика
Длина детали, изображённой на чертеже, который сделан в масштабе 1:5, равна 8,4 мм. Че??у равна длина детали на чертеже, который сделан в масштабе 1) 1:4; 2) 3:1?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8,4 : x = 1 : 5 x = 42 (мм) - Длина в действительности 1) x : 42 = 1 : 4     x = (42 · 1) : 4     x = 10,5 (мм) - Длина при масштабе 1 : 4 2) x : 42 = 1 : 3     x = (42 · 1) : 3     x = 14 (мм) - Длина при масштабе 1 : 3
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