Длина дуги, составляющей 0,4 окружности,равна 37,68 см. найдите диаметр окружности.
Математика
Длина дуги, составляющей 0,4 окружности,равна 37,68 см. найдите диаметр окружности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Целая длина окружности L = 37,68 / 0,4 = 94,2 см, а ее диаметрR = L / π ≈ 94,2 / 3,14 = 30 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Ответьте на вопросы по тексту. На речке Лососинке , в лесах за Оланцом , клады не зе??ные , несосветимые ! медь с железом ! - довёл Петру пехотный ...
Русский язык
Поставте существительное форму множественного числа , обозначте ударение отпуск , профессор , полис, герб, бант . кран , язык , зубы ( машины ) , к...
Английский язык