Длина футбольных ворот 7,3м высота 2,4м Выполните изображение футбольных ворот в ма??штабе 1:100
Математика
Длина футбольных ворот 7,3м высота 2,4м Выполните изображение футбольных ворот в ма??штабе 1:100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м=100см Если выполнять изображение в масштабе 1:100 то 1 см изображения = 100 см футбольных ворот Чертим длину равной 7,3 см и высоту равной 2,4 см
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