Длина книги в форме прямоугольного параллелепипеда 20 см,Ширина 10 см,высота 3 см.Вы??если объём книги и площадь его обложки

Русский язык
Длина книги в форме прямоугольного параллелепипеда 20 см,Ширина 10 см,высота 3 см.Вы??если объём книги и площадь его обложки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*10=200 (См в квадрате) - площадь. 20*10*3=600 (См в кубе) - объём.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Как Наполеона добился успеха
Ответить
Русский язык
Сделайте существительные из глаголов:предлагать,предполагать, слагать,прилагать,располагать касаться,прикоснуться.
Ответить
Алгебра
(sin a-sin b)/(cos a+cos b), если a-b=Π/2
Ответить
Математика
7,36x-3,6x=39,48 помагите решить пж очень надо
Ответить
Математика
В мешке 48 кг сахара. Для приготовления варенья израсходовали одну шестую часть са??ара, а для компотов одну восьмую часть. Сколько килограммов сах...
Ответить