Длина книги в форме прямоугольного параллелепипеда 20 см,Ширина 10 см,высота 3 см.Вы??если объём книги и площадь его обложки

Русский язык

Длина книги в форме прямоугольного параллелепипеда 20 см,Ширина 10 см,высота 3 см.Вы??если объём книги и площадь его обложки

Автор: Гость