Длина книги в форме прямоугольного параллелепипеда 20 см,Ширина 10 см,высота 3 см.Вы??если объём книги и площадь его обложки
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Длина книги в форме прямоугольного параллелепипеда 20 см,Ширина 10 см,высота 3 см.Вы??если объём книги и площадь его обложки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*10=200 (См в квадрате) - площадь. 20*10*3=600 (См в кубе) - объём.
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