Срочно! Оля и Коля выписывают десятизначное число, записывая цифры по очереди, начиная со старшего разряда. Начинает Оля. Может ли Коля добиться того, чтобы полученное число делилось на 9? Срочно! Пожалуйста!

Математика
Срочно! Оля и Коля выписывают десятизначное число, записывая цифры по очереди, начиная со старшего разряда. Начинает Оля. Может ли Коля добиться того, чтобы полученное число делилось на 9? Срочно! Пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, может число делится на девять если сумма цифр числа делится на 9, Коля записывает последнюю цифру, значит он должен посчитать сумму цифр и добавить то число которое нужно, чтобы сумма цифр делилась на девять, Например О-Оля  К-Коля О5 К2 О3 К5 О8 К9 О5 К4 О7 К? сумма цифр без последней равна 48, ближайшее число на которое делится 9 это 54, 54-48=6, значит Коля должен написать 6 получится число 5235895476/9=581766164 на 9 делится аналогично с другими чи
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