Запиши выражения и вычисли их. 1)Ччасное чисел 48 и 8 уменьшить в 2 раза. 2) Произведен??е чисел 3 и 8 увеличить на 27. 3) Сумму чисел 25 и57 уменьшить на Часное 54÷ 6. 5) Число 70 уменьшить на разницу чисел 67 и 39.

Математика

Запиши выражения и вычисли их. 1)Ччасное чисел 48 и 8 уменьшить в 2 раза. 2) Произведен??е чисел 3 и 8 увеличить на 27. 3) Сумму чисел 25 и57 уменьшить на Часное 54÷ 6. 5) Число 70 уменьшить на разницу чисел 67 и 39.

Автор: Гость