Запиши выражения и вычисли их. 1)Ччасное чисел 48 и 8 уменьшить в 2 раза. 2) Произведен??е чисел 3 и 8 увеличить на 27. 3) Сумму чисел 25 и57 уменьшить на Часное 54÷ 6. 5) Число 70 уменьшить на разницу чисел 67 и 39.

Математика
Запиши выражения и вычисли их. 1)Ччасное чисел 48 и 8 уменьшить в 2 раза. 2) Произведен??е чисел 3 и 8 увеличить на 27. 3) Сумму чисел 25 и57 уменьшить на Часное 54÷ 6. 5) Число 70 уменьшить на разницу чисел 67 и 39.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задача 1) 48:8=6 2) 6:2=3, 2 задача 1)3*8=24 2)24+27=51, 3 задача 1) 25+57=82 2)54:6=9 3)82-9=73, 4 задача 1)67-39=28 2)70-28=42
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