Разбор по лицам киім
Қазақ тiлi
Разбор по лицам киім
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 жақ менің киімім 2 жақ сенің киімің с.т жақ сіздін киімініз 3 жақ онын киімы
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