Сделайте пж номер 283 (задание в картинке)
Математика
Сделайте пж номер 283 (задание в картинке)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит 35р это 100% цены ищем 1 процент 35:100=0,35р или 35 копеек ищем 20% 20*0,35=7р то есть после первого понижения цена стала 35-7=28р по той же схеме считаем 15% от 28 28:100*15=4,2р итого 28-4,2=23,8р
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Сколько метров стального бруса понадобится для изготовления лестницы шириной 50с??, содержащей 12 перекладин,если расстояние между перекладинами ра...