Сделайте пж номер 283 (задание в картинке)

Гость: Гость:

Значит 35р это 100% цены ищем 1 процент 35:100=0,35р или 35 копеек ищем 20% 20*0,35=7р то есть после первого понижения цена стала 35-7=28р по той же схеме считаем 15% от 28 28:100*15=4,2р итого 28-4,2=23,8р