Дан треугольник АВС,в котором угол С=90 градусов,АС=СВ=16 см,и квадрат СКМN.Причем К ∈ АС,N ∈ CB,М ∈ АВ.Найдите периметр квадрата,с рисунокм если можно,спасибо большое заранее♥
Геометрия
Дан треугольник АВС,в котором угол С=90 градусов,АС=СВ=16 см,и квадрат СКМN.Причем К ∈ АС,N ∈ CB,М ∈ АВ.Найдите периметр квадрата,с рисунокм если можно,спасибо большое заранее♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точки К и N одинаковой делят АС и СВ поэтому делим 16 на 2 и из за того что это квадрат, все стороны равны
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