Написать мини сочинение из 8-10 предложений с ключевым словом ударение
Русский язык
Написать мини сочинение из 8-10 предложений с ключевым словом ударение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В течение года река проходит 4 этапа. Зимой река полностью во льду. После первой оттепели начинается ледоход - лед плывет по течению реки. Весной может наступить наводнение, если река выйдет из берегов. Это называется половодье. Когда же наступит осень начинается ледостав, от края берега начинает замерзать и покрываться льдом рекa
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Товарный поезд проезжает расстояние между двумя городами за 30 часов однажды това??ный поезд и скорый поезд выехали навстречу друг другу из этих го...