Написать мини сочинение из 8-10 предложений с ключевым словом ударение

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В течение года река проходит 4 этапа. Зимой река полностью во льду. После первой оттепели начинается ледоход - лед плывет по течению реки. Весной может наступить наводнение, если река выйдет из берегов. Это называется половодье. Когда же наступит осень начинается ледостав, от края берега начинает замерзать и покрываться льдом рекa