Был ли Микелянджело песателем
История
Был ли Микелянджело песателем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он был художником, а не писателем
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