Напишите 283 номер.Зарание спасибо

Гость: Гость:

1) 35•20:100=7(руб.)на 7руб. снизилась цена в 1-ый раз 2)35-7=28(руб.)-стали стоить яблоки 3)28•15:100=4,2(руб.)-на 4руб. 20коп. снизилась цена во2-ой раз 4)28-4,2=23,8(руб.)-23руб.80коп. стали стоить яблоки