Что представляли собой древнейшие жилища и одежда
История
Что представляли собой древнейшие жилища и одежда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жилище пищера, одежда шкуры животных.
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