Что представляли собой древнейшие жилища и одежда

История
Что представляли собой древнейшие жилища и одежда
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жилище пищера, одежда шкуры животных.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Был ли Микелянджело песателем
Ответить
Математика
Напишите 283 номер.Зарание спасибо
Ответить
Математика
Сколько метров стального бруса понадобится для изготовления лестницы шириной 50с??, содержащей 12 перекладин,если расстояние между перекладинами ра...
Ответить
Геометрия
Дан треугольник АВС,в котором угол С=90 градусов,АС=СВ=16 см,и квадрат СКМN.Причем К ∈ АС,N ∈ CB,М ∈ АВ.Найдите периметр квадрата,с рисунокм если м...
Ответить
Русский язык
Написать сочинение на пол страницы ключевые слова: впечатление, первый подарок, л??тературные герои, подражать, неизведанны мир, фантастика, дете...
Ответить