1.Почему одна из стран Латинской Америки носит имя Симона Болевара.,указать название страны. 2.Почему оказать невозможным создание на территорий бывших Испанских колонии Единого Государства. Помогите пожалуйста,если возможно...
История
1.Почему одна из стран Латинской Америки носит имя Симона Болевара.,указать название страны. 2.Почему оказать невозможным создание на территорий бывших Испанских колонии Единого Государства. Помогите пожалуйста,если возможно ,можно кратко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное потому что страна была названа в честь симона боливара это же логично
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
В каком из произведений есть упоминание о великой отечественной войне? 1)кладовая солнце 2) неизвестный цветок 3)конь с розовой гривой.
Математика