Как изменять слова по мременам глаголов по ин яз We(twvite)letterst
Английский язык
Как изменять слова по мременам глаголов по ин яз We(twvite)letterst
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
We write letters. We are writing letters. We have written letters. We wrote letters. We were writing letters. We had written letters. We shall write letters. We shall be writing letters. We shall have written letters.
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