V(H2O)= 1 л. V(HBr)=112 л. (н. у.) w= ? (w - омега)

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Так как плотность воды 1, то 1 л воды будет иметь массу 1 кг Считаем количество вещества бромоводорода n = m/M = 112/22.4 = 5 моль Считаем массу бромоводорода m = n * M = 5 * 81 = 405 г Считаем массу раствора m(раствора) = m(бромоводорода) + m(воды) = 405 + 1000 = 1405 г Считаем массовую долю бромоводорода w = m(бромоводорода)/m(раствора) = 405/1405 = 0,288 Ответ: 28,8%