Длина Краснохолмского моста в МОСКВЕ 720 м.Человек идёт по нему со скоростью 1м/с. За сколько секунд он пройдёт мост? 2) Подумай и объясни как узнать скорость этого пешехода в минуту

Математика
Длина Краснохолмского моста в МОСКВЕ 720 м.Человек идёт по нему со скоростью 1м/с. За сколько секунд он пройдёт мост? 2) Подумай и объясни как узнать скорость этого пешехода в минуту
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 720•1=720(с)пройдёт весь путь 2) 720\60=12(м)пройдёт весь путь. Ответ: 12минут.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Разбор слова кокпар на казахском языке
Ответить
Окружающий мир
Как можно избавится от божих коровок?
Ответить
Английский язык
Write a text about your favourite film star using the questions in exercise
Ответить
Алгебра
12 12 --- = - --- 10 5
Ответить
Математика
ДАЮ 30 БАЛОВ! Прошу помогите 2 номера они обведены ! Умоляю. Напишите подробно ска??у огромное Спасибо.
Ответить