Длина Краснохолмского моста в МОСКВЕ 720 м.Человек идёт по нему со скоростью 1м/с. За сколько секунд он пройдёт мост? 2) Подумай и объясни как узнать скорость этого пешехода в минуту
Математика
Длина Краснохолмского моста в МОСКВЕ 720 м.Человек идёт по нему со скоростью 1м/с. За сколько секунд он пройдёт мост? 2) Подумай и объясни как узнать скорость этого пешехода в минуту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 720•1=720(с)пройдёт весь путь 2) 720\60=12(м)пройдёт весь путь. Ответ: 12минут.
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