Длина Краснохолмского моста в МОСКВЕ 720 м.Человек идёт по нему со скоростью 1м/с. За сколько секунд он пройдёт мост? 2) Подумай и объясни как узнать скорость этого пешехода в минуту

Математика

Длина Краснохолмского моста в МОСКВЕ 720 м.Человек идёт по нему со скоростью 1м/с. За сколько секунд он пройдёт мост? 2) Подумай и объясни как узнать скорость этого пешехода в минуту

Автор: Гость