Длина ломаной состоящей из трёх звеньев,равна 15 см .Длина одного звена равна 4 см.Н??йди длины двух других звеньев,если одно из них на 1 см короче другого.

Математика

Длина ломаной состоящей из трёх звеньев,равна 15 см .Длина одного звена равна 4 см.Н??йди длины двух других звеньев,если одно из них на 1 см короче другого.

Автор: Гость