Длина ломаной состоящей из трёх звеньев,равна 15 см .Длина одного звена равна 4 см.Н??йди длины двух других звеньев,если одно из них на 1 см короче другого.

Математика
Длина ломаной состоящей из трёх звеньев,равна 15 см .Длина одного звена равна 4 см.Н??йди длины двух других звеньев,если одно из них на 1 см короче другого.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15-4=11 см - длина других звеньев 11-1=10 см - если без одного см 10:2=5 см - длина одного звена 5+1=6 см - длина второго звена Ответ: 5 см и 6 см.
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