Длина обложки учебника 20 см, что состовляет одну десятую часть её поверхности. Чему равна площадь поверхности обложки учебника?
Математика
Длина обложки учебника 20 см, что состовляет одну десятую часть её поверхности. Чему равна площадь поверхности обложки учебника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*10 =200 СМ. ОТВЕТ : 200 СМ.ПЛОЩАДЬ УЧЕБНИКА.
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