Длина обложки учебника 20 см, что состовляет одну десятую часть её поверхности. Чему равна площадь поверхности обложки учебника?

Математика

Длина обложки учебника 20 см, что состовляет одну десятую часть её поверхности. Чему равна площадь поверхности обложки учебника?

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