Длина обложки учебника 20 см, что состовляет одну десятую часть её поверхности. Чему равна площадь поверхности обложки учебника?

Математика
Длина обложки учебника 20 см, что состовляет одну десятую часть её поверхности. Чему равна площадь поверхности обложки учебника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*10 =200 СМ. ОТВЕТ : 200 СМ.ПЛОЩАДЬ УЧЕБНИКА.
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