Длина одной стороны четырёхугольника состовляет 3/11 его периметра, длина другой 4 /11 периметра а сумма длин этих сторон ровна 28 см найдите пириметр четырёхуголника
Математика
Длина одной стороны четырёхугольника состовляет 3/11 его периметра, длина другой 4 /11 периметра а сумма длин этих сторон ровна 28 см найдите пириметр четырёхуголника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть P - периметр тогда 1- я сторона = 3p/11 2 - я сторона = 4p/11 их сумма равна: 3р/11 + 4р/11 = 28 7р/11 = 28 р = 44
Гость:
3/11 + 4/11 = 7/11 - вместе 2 стороны. 28 : 7 х 11 = 44 (см) - периметр четырехугольника. (по-другому можно записать 28 : 7/11)
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