Длина одной стороны четырёхугольника состовляет 3/11 его периметра, длина другой 4 /11 периметра а сумма длин этих сторон ровна 28 см найдите пириметр четырёхуголника

Математика

Длина одной стороны четырёхугольника состовляет 3/11 его периметра, длина другой 4 /11 периметра а сумма длин этих сторон ровна 28 см найдите пириметр четырёхуголника

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