(98,4+2,52/0,7)-80*0,4
Математика
(98,4+2,52/0,7)-80*0,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(98,4+2,52/0,7)-80*0,4=70 1)98,4+2,52:0,7=98,4+3,6=102 2)80*0,4=32 3)102-32=70
Гость:
1.2,52/0,7=3,6 2.98,4+3,6=102 3.80*0,4=32 4.102-32=70
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
поезд отправился из санкт питерберга в 23 ч 15 м и прибыл в 6ч 25 м следущего дня по пути он сделал две отанов ки по 5 минут каждая какая была его ...
Геометрия
Девочка прошла от дома по направлению на запад 500м.Затем повернула на север и прошла 300м.После этого она повернула на восток и прошла ещё 100м.На...
Математика
ТУРИСТЫ БЫЛИ В ПУТИ 3 ДНЯ.В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОНИ ПРЕОДОЛЕЛИ 36%ВСЕГО РАССТОЯНИЯ,ВО ВТОРОМ-50%ОСТАВШЕГОСЯ,А В ТРЕТИЙ-54КМ.НАЙДИ ДЛИНУ ВСЕГО ПУТИ 1)КРАТКА...