каков состав ядер натрия 23/11Na
Химия
каков состав ядер натрия 23/11Na
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23/11=25 23:11=25 230*11=25 23+11*23*23*233*233 = 252896341
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