6х*0,3+4*(1,3х+20у) при х=1, у=0,1

Математика
6х*0,3+4*(1,3х+20у) при х=1, у=0,1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х*0,3+4*(1,3х+20у)=1,8х+5,2х+80у=7х+80у при х=1, у=0,1            7*1+80*0,1=7+8=15
Гость:
6x * 0,3 + 4 * (1,3x + 20y) = 1.8x + 5.2x + 80y = 7x + 80y   7*1 + 80 * 0.1 = 7 + 8 = 15 
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