15*4/19+х+3*17/19=21*2/19 помогите решить уравнение с дробями
Математика
15*4/19+х+3*17/19=21*2/19 помогите решить уравнение с дробями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]15\cdot\frac{4}{19}+x+3\cdot\frac{17}{19}=21\cdot\frac{2}{19}\\ x+\frac{60}{19}+\frac{51}{19}=\frac{42}{19}\\ x=\frac{42}{19}-\frac{60}{19}-\frac{51}{19}\\ x=-\frac{69}{19}\\ x=-3\frac{12}{19}[/latex]
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