МАТЕМАТИКА 2 КЛАСС Запиши все верные равенства которые можно составить,используя числа 8,7,56 

Математика
МАТЕМАТИКА 2 КЛАСС Запиши все верные равенства которые можно составить,используя числа 8,7,56 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-7=56:56 8*7=56 7*8=56  56:7=8 56:8=7 56*7=392 7*56=392 8+7=15 7+8=15  56*8=448 8*56=448
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