МАТЕМАТИКА 2 КЛАСС Запиши все верные равенства которые можно составить,используя числа 8,7,56
Математика
МАТЕМАТИКА 2 КЛАСС Запиши все верные равенства которые можно составить,используя числа 8,7,56
Ответ(ы) на вопрос:
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8-7=56:56 8*7=56 7*8=56 56:7=8 56:8=7 56*7=392 7*56=392 8+7=15 7+8=15 56*8=448 8*56=448
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