“Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening.” essay
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“Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening.” essay
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способ - не что-то, что существует в платьях только. Способ - в небе, на улице, способ должен удовлетвориться идеями, путь, которыми мы живем, что происходит. очерк
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