Два парохода вышли из порта,следуя один на север,дрегой на запад.Скорости их равны 15км/ч и 20км/ч.Какое расстояние (в км) будет между ними через 2 часа?
Геометрия
Два парохода вышли из порта,следуя один на север,дрегой на запад.Скорости их равны 15км/ч и 20км/ч.Какое расстояние (в км) будет между ними через 2 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если рассмотреть на рисунке..то получится прямоугольный треугольник найдем S1 = 2 * 15 = 30 км, S2 = 2*20 = 40 км по теореме пифагора найдем: S1,2 = √1600 + 900 = √2500 = 50 км
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