Два парохода вышли из порта,следуя один на север,дрегой на запад.Скорости их равны 15км/ч и 20км/ч.Какое расстояние (в км) будет между ними через 2 часа?

Геометрия

Два парохода вышли из порта,следуя один на север,дрегой на запад.Скорости их равны 15км/ч и 20км/ч.Какое расстояние (в км) будет между ними через 2 часа?

Автор: Гость