На заводе 4 рабочих выполнили задание за 3 дней. Сколько рабочих нужно,чтобы это задание было выполнено за 6 дней?
Математика
На заводе 4 рабочих выполнили задание за 3 дней. Сколько рабочих нужно,чтобы это задание было выполнено за 6 дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дней в 6 : 3 = 2 раза больше, значит рабочих - в 2 раза меньше: 4 : 2 = 2 Ответ: нужно в 2 раза меньше рабочих.
Гость:
1) 6 : 3 = в 2 раза больше времени даётся для выполнения задания ,значит 2) 4 : 2 = 2 рабочих нужно
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