из чисел 18,83,28,58,8,80 выбери те, у которых цифра 8 стоит в разряде десятков: а) 83 и 80, б) 18 и 28, в) 28 и 58, г) 8 и 80?
Математика
из чисел 18,83,28,58,8,80 выбери те, у которых цифра 8 стоит в разряде десятков: а) 83 и 80, б) 18 и 28, в) 28 и 58, г) 8 и 80?
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a
Гость:
Правильный ответ а) 83 и 80
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