химические вещества характерные только для живых организмов называются
Биология
химические вещества характерные только для живых организмов называются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это органические вещества.
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