1.Химические свойства амфотерных оксидов на примере оксида цинка в свете представлений об электрической диссоциации. 2.Вычисление объема газа,необходимого для  реакции с определенным объемом другого газа.

Гость: Гость:

Амфотерные гидроксиды – вещества, состоящие из металла (цинка, алюминия и некоторых других) и гидроксогрупп OH. Могут быть получены действием щелочей на растворы солей цинка: ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2↓ + 2NaCl Способны в зависимости от условий проявлять как основные, так и кислотные свойства. Т.е. реагируют как с кислотами, так и со щелочами. С кислотами амфотерные гидроксиды реагируют так же, как и основания, с образованием соли и воды. Например, гидроксид цинка, нерастворимый в воде, взаимодействует с соляной кислотой и осадок исчезает: Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O (полученная соль – хлорид цинка) Чтобы записать реакцию гидроксида цинка со щелочью, его удобно записать, как кислоту – водород в начале. Осадок растворяется и в избытке щёлочи. При взаимодействии гидроксида цинка со щелочами образуются соли – цинкаты: H2ZnO2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O Строго говоря, образование цинката натрия в водном растворе происходит при участии гидроксид-ионов, но обычно для простоты записывают это уравнение. Нерастворимые гидроксиды разлагаются при нагревании, образуется оксид металла и вода: Zn(OH)2 = ZnO + H2O