1.Химические свойства амфотерных оксидов на примере оксида цинка в свете представлений об электрической диссоциации. 2.Вычисление объема газа,необходимого для  реакции с определенным объемом другого газа.

Химия
1.Химические свойства амфотерных оксидов на примере оксида цинка в свете представлений об электрической диссоциации. 2.Вычисление объема газа,необходимого для  реакции с определенным объемом другого газа.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Амфотерные гидроксиды – вещества, состоящие из металла (цинка, алюминия и некоторых других) и гидроксогрупп OH.   Могут быть получены действием щелочей на растворы солей цинка:   ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2↓ + 2NaCl   Способны в зависимости от условий проявлять как основные, так и кислотные свойства. Т.е. реагируют как с кислотами, так и со щелочами.   С кислотами амфотерные гидроксиды реагируют так же, как и основания, с образованием соли и воды. Например, гидроксид цинка, нерастворимый в воде, взаимодействует с соляной кислотой и осадок исчезает:   Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O   (полученная соль – хлорид цинка)   Чтобы записать реакцию гидроксида цинка со щелочью, его удобно записать, как кислоту – водород в начале.   Осадок растворяется и в избытке щёлочи.   При взаимодействии гидроксида цинка со щелочами образуются соли – цинкаты:   H2ZnO2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O   Строго говоря, образование цинката натрия в водном растворе происходит при участии гидроксид-ионов, но обычно для простоты записывают это уравнение.   Нерастворимые гидроксиды разлагаются при нагревании, образуется оксид металла и вода:   Zn(OH)2 = ZnO + H2O  
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