На вершинах двух сотовых вышек расположено по антенне. А высоты вышек равны 40м и 30м. Расстояние между ними равно 70м. На каком расстоянии от первой вышки нужно встать, чтобы расстояние до обеих антенн были одинаковыми? Ответ ...

Алгебра

На вершинах двух сотовых вышек расположено по антенне. А высоты вышек равны 40м и 30м. Расстояние между ними равно 70м. На каком расстоянии от первой вышки нужно встать, чтобы расстояние до обеих антенн были одинаковыми? Ответ дайте в метрах.

Автор: Гость