На вершинах двух сотовых вышек расположено по антенне. А высоты вышек равны 40м и 30м. Расстояние между ними равно 70м. На каком расстоянии от первой вышки нужно встать, чтобы расстояние до обеих антенн были одинаковыми? Ответ ...
Алгебра
На вершинах двух сотовых вышек расположено по антенне. А высоты вышек равны 40м и 30м. Расстояние между ними равно 70м. На каком расстоянии от первой вышки нужно встать, чтобы расстояние до обеих антенн были одинаковыми? Ответ дайте в метрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут главное начертить рисунок,а по рисунку будет видно,что оба треугольника равны( треугольники получаются при чертеже).Следовательно расстояние равно 30м. Также можно решить используя теорему пифагора. у2=40в квадрате + х2 у2=30в квад.+(70-х)2 40квад+х2=30квад+(70-х)2 1600+х2-900-7900+140х-х2=0 140х=7200 х=30
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