1)для осушения болот была  вырыта траншея в форме прягоугольного  пераллепипеда длина траншеи 700 м ширина 0,8м найдите глубину траншеи если при иэтом было вынуто грунта 896м   2)из 2 населенных пунктов расстояние между которым...

Гость: Гость:

1) глубина = 896/700/0.8 = 1.6 2) возьмем за x скорость одного из автомобилей, у второго она будет x+12. Т.к. при встрече с разных концов дороги был проделан весь нужный путь (528км), то и скорости мы складываем и получаем время за который он был проделан. Получаем уравнение: 528 / (x+12+x) = 4 8x + 48 = 528 8x = 480 x = 60 км/ч - у одного автомобиля 60+12 = 72 - у второго