1)для осушения болот была вырыта траншея в форме прягоугольного пераллепипеда длина траншеи 700 м ширина 0,8м найдите глубину траншеи если при иэтом было вынуто грунта 896м 2)из 2 населенных пунктов расстояние между которым...
Алгебра
1)для осушения болот была вырыта траншея в форме прягоугольного пераллепипеда длина траншеи 700 м ширина 0,8м найдите глубину траншеи если при иэтом было вынуто грунта 896м 2)из 2 населенных пунктов расстояние между которыми 528 км одновременно навстречу друг другу выехала два автомобили и встретились через 4 часа чему равна срставляет скорость каждого автомобиля если скорость одного на12 км\ч больше скорости другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- скорость одного тогда х+12 - скорость второго 4х+4(х+12)=528 т.к. S=Vt 4х+4х+48=528 8х+48=528 8х=528:48 х=11 (скорость одного) 11+12=23 км.ч (скорость второго)
Гость:
1) глубина = 896/700/0.8 = 1.6 2) возьмем за x скорость одного из автомобилей, у второго она будет x+12. Т.к. при встрече с разных концов дороги был проделан весь нужный путь (528км), то и скорости мы складываем и получаем время за который он был проделан. Получаем уравнение: 528 / (x+12+x) = 4 8x + 48 = 528 8x = 480 x = 60 км/ч - у одного автомобиля 60+12 = 72 - у второго
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