лодка прошла по озеру на 9 км больше, чем по течению реки, затратив на весь путь 9 часов. какое общее расстояние прошла лодка, если её скорость по озеру 6 км/ч, а скорость течения - 3 км/ч.

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6+3=9 (км/ч) - скорость лодки по течению реки Пусть х км - путь, пройденный по реке, тогда путь, пройденный по озеру, равен (х+9) км. Время, затраченное на путь по озеру, равно (х+9)/6 часов, на путь по реке - х/9 часов, на весь путь - (х+9)/6+х/9 или 9 часов. Составим и решим уравнение: (х+9)/6+х/9=9 |*18 3х+27+2х=162 5х=162-27 5х=135 х=135:5 х=27 (км) - путь по реке х+9=27+9=36 (км) - путь по озеру 27+36=63 (км) Ответ: по озеру и реке лодка прошла 63 километра.