1)Какому количеству вещества соответствует 350 г. гидроксида аммония? 2)Определите вид химической связи в веществах:N2,H2O,MgO,NH3,HCl.Распишите схему образования любых двух соединений. решите плииизззз)))))

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1) M(NH4OH)=35г/моль n(NH4OH)=350/35=10 моль 2)N2 - ковалентная неполярная До завершения внешнего электронного уровня атому азоту не хватает 3 электрона, поэтому каждый атом дает в пользование по 3 электрона, образутся 3 общих электронных пары H2O - ковалентная полярная До завершения внешнего электронного уровня атому водорода не хватает 1 электронна, поэтому каждый атом водорода дает в пользование по 1 электрону. До До завершения внешнего электронного уровня кислорода не хватает 2 электронна, поэтому атом кислорода дает в пользование по 2 электрона. MgO - ионная NH3 - ковалентная полярная HCl - ионная